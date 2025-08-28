Собянин рассказал, каким будет празднование Дня города в Москве в этом году

Москва будет отмечать свой 878-й день рождения два дня, 13 и 14 сентября, рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Ко Дню города подготовили более 130 мероприятий, они пройдут во всех округах столицы, парках и учреждениях культуры. Например, на Поклонной горе состоятся концерты с участием популярных артистов и творческих коллективов. ВДНХ организует развлекательную программу возле фонтана "Дружба народов".

Кроме того, кинопарк "Москино" приглашает на концерт-мюзикл "А я иду, шагаю по Москве", а также в Измайловском и ландшафтном парках "Южное Бутово" выступят лучшие цирковые артисты России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

