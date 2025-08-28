Мэр Москвы: второй этап создания кинопарка "Москино" завершен

Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

28 августа, 07:15

Сергей Собянин в День российского кино объявил о завершении второго этапа создания кинопарка "Москино". Мэр отметил, что кинопарк через год после открытия стал одной из самых крупных съемочных площадок мира, и подчеркнул, что специалисты проделали большую работу для развития отечественного кинематографа.

В настоящий момент на территории в 350 гектаров построили 34 натурные площадки, 6 павильонов и 6 объектов инфраструктуры. В ближайшее время появятся несколько многофункциональных крытых павильонов и не менее 10 новых локаций.

