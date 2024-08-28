Новости часа: московские компании поставляют свою продукцию в 167 стран мира

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столичные производители экспортируют свою продукцию в 167 стран. Об этом сообщил Сергей Собянин.

На дороги Москвы нанесли около 10 тысяч знаков "Осторожно, дети", рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Около 9 тысяч водителей электромобилей воспользовались с января бесплатным проездом по федеральным трассам, заявили в Дептрансе.