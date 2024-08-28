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Новости

28 августа, 16:45

Новости

Новости часа: московские компании поставляют свою продукцию в 167 стран мира

Новости часа: московские компании поставляют свою продукцию в 167 стран мира

Собянин: на Москве-реке появились специальные участки для занятий водным спортом

Новости часа: московские компании поставляют свою продукцию в 167 стран мира

Новости часа: более 200 зданий построят в Москве за счет инвесторов

Собянин: на Москве-реке появились специальные участки для занятий водным спортом

Собянин: 281 тыс москвичей смогут найти работу в шаговой доступности от дома

Собянин: Москва продолжит внедрять новые инструменты для поддержки бизнеса

Сергей Собянин рассказал о городской поддержке экспортеров

Новости часа: Сергей Собянин рассказал об изменениях в московской системе образования

Новости часа: около 5 тыс объектов образования подготовлено к учебному году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столичные производители экспортируют свою продукцию в 167 стран. Об этом сообщил Сергей Собянин.

На дороги Москвы нанесли около 10 тысяч знаков "Осторожно, дети", рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Около 9 тысяч водителей электромобилей воспользовались с января бесплатным проездом по федеральным трассам, заявили в Дептрансе.

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