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28 августа, 14:15

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Собянин: на Москве-реке появились специальные участки для занятий водным спортом

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Теперь москвичи будут заниматься вейкбордингом, яхтингом, греблей и катанием на сапах в специально отведенных 12 зонах с меньшим потоком на судовом ходу. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Водно-моторным спортом можно будет заниматься в Мякинине, водно-лыжным спортом, вейкбордингом и вейксерфингом – в районе Спасского затона и в клубе "Вираж" на проспекте Маршала Жукова, греблей – в Малом Строгинском заливе, сапбордингом – в Серебряном Бору и Большом Строгинском затоне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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