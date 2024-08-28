Новости часа: более 200 зданий построят в Москве за счет инвесторов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 200 объектов построят на средства инвесторов, в их числе – 20 промышленных комплексов и 67 офисных центров. Об этом рассказал Сергей Собянин.

29 августа свыше 3,5 тысячи вакансий предложат москвичам на марафоне "Карьера в мегаполисе", пишет портал mos.ru.

По прогнозам синоптиков, кратковременные дожди и до 30 градусов тепла ожидается в столичном регионе 28 августа.