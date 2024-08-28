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Новости

28 августа, 11:45

Новости

Новости часа: более 200 зданий построят в Москве за счет инвесторов

Новости часа: более 200 зданий построят в Москве за счет инвесторов

Собянин: на Москве-реке появились специальные участки для занятий водным спортом

Собянин: 281 тыс москвичей смогут найти работу в шаговой доступности от дома

Собянин: Москва продолжит внедрять новые инструменты для поддержки бизнеса

Сергей Собянин рассказал о городской поддержке экспортеров

Новости часа: Сергей Собянин рассказал об изменениях в московской системе образования

Новости часа: около 5 тыс объектов образования подготовлено к учебному году

Собянин рассказал о городской стратегии развития инженерно-коммунальной инфраструктуры

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 27 августа

Новости часа: Сергей Собянин рассказал об изменениях в московской системе образования

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 200 объектов построят на средства инвесторов, в их числе – 20 промышленных комплексов и 67 офисных центров. Об этом рассказал Сергей Собянин.

29 августа свыше 3,5 тысячи вакансий предложат москвичам на марафоне "Карьера в мегаполисе", пишет портал mos.ru.

По прогнозам синоптиков, кратковременные дожди и до 30 градусов тепла ожидается в столичном регионе 28 августа.

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