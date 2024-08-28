Собянин: на Москве-реке появились специальные участки для занятий водным спортом

Акваторию Москвы-реки разделили на зоны. Всего 12 отдельных участков, у каждого свое предназначение – для отдыха на воде, речных маршрутов, фейерверков. Сделали это ради безопасности.

Занятия активными видами спорта перенесли в зоны с меньшим потоком на судовом ходу, отметил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Зонирование поможет и в развитии водной инфраструктуры.

Каким образом поделили реку? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.