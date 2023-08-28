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Новости

28 августа, 19:00

Общество

Новости часа: Собянин объявил об открытии в Москве еще 11 поликлиник

Новости часа: Собянин объявил об открытии в Москве еще 11 поликлиник

Собянин: в Москве открылись две новые и девять реконструированных поликлиник

Собянин: завершено строительство школы на месте бывшего Тушинского аэродрома

Новости часа: Собянин рассказал о первом этапе обновления амбулаторного звена

Новости часа: Собянин объявил об открытии в Москве еще 11 поликлиник

Собянин объявил об открытии в Москве еще 11 поликлиник

Новости часа: новую школу на 1 100 мест открыли в районе Покровское-Стрешнево

Собянин объявил об открытии в Москве еще 11 поликлиник

Собянин объявил о завершении строительства школы на Волоколамском шоссе

Новости часа: еще 11 поликлиник открыли в Москве после ремонта и строительства с нуля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин объявил об открытии в Москве еще 11 поликлиник. Мэр столицы отметил, что две из одиннадцати поликлиник являются полностью новыми.

Расписание поездов изменится на МЦД-1 с 1 по 30 сентября. Об изменении в расписании предупредил Дептранс.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что аномальное тепло ожидается в Московском регионе 1 сентября. Температура воздуха может составить до 28 градусов.

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