Новости часа: Собянин объявил об открытии в Москве еще 11 поликлиник

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин объявил об открытии в Москве еще 11 поликлиник. Мэр столицы отметил, что две из одиннадцати поликлиник являются полностью новыми.

Расписание поездов изменится на МЦД-1 с 1 по 30 сентября. Об изменении в расписании предупредил Дептранс.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что аномальное тепло ожидается в Московском регионе 1 сентября. Температура воздуха может составить до 28 градусов.