Новости часа: Собянин рассказал о первом этапе обновления амбулаторного звена

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Первый этап обновления амбулаторного звена фактически вышел на финишную прямую. Об этом заявил Сергей Собянин.

Около 400 тонн мусора собрали коммунальные суда в акватории Москвы с начала навигации. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Похолодание и кратковременный дождь обещают во вторник, 29 августа, в Москве. Об этом сообщили столичные синоптики.