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17:15

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о первом этапе обновления амбулаторного звена

Новости часа: Собянин рассказал о первом этапе обновления амбулаторного звена

Новости часа: Собянин объявил об открытии в Москве еще 11 поликлиник

Собянин объявил об открытии в Москве еще 11 поликлиник

Новости часа: новую школу на 1 100 мест открыли в районе Покровское-Стрешнево

Собянин объявил об открытии в Москве еще 11 поликлиник

Собянин объявил о завершении строительства школы на Волоколамском шоссе

Новости часа: еще 11 поликлиник открыли в Москве после ремонта и строительства с нуля

Собянин объявил об открытии в Москве еще 11 поликлиник

Собянин: новая школа на Волоколамском шоссе откроется 1 сентября

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о ходе программы реновации на северо-западе Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Первый этап обновления амбулаторного звена фактически вышел на финишную прямую. Об этом заявил Сергей Собянин.

Около 400 тонн мусора собрали коммунальные суда в акватории Москвы с начала навигации. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Похолодание и кратковременный дождь обещают во вторник, 29 августа, в Москве. Об этом сообщили столичные синоптики.

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