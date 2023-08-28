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Общество

Новости часа: еще 11 поликлиник открыли в Москве после ремонта и строительства с нуля

Новости часа: еще 11 поликлиник открыли в Москве после ремонта и строительства с нуля

Собянин объявил об открытии в Москве еще 11 поликлиник

Собянин: новая школа на Волоколамском шоссе откроется 1 сентября

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о ходе программы реновации на северо-западе Москвы

Собянин: в Москве открылись две новые и девять реконструированных поликлиник

Новости часа: Собянин рассказал о ходе программы реновации на северо-западе Москвы

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о ходе программы реновации на северо-западе Москвы

Собянин: завершили первый этап переселения по реновации в Митине и Южном Тушине

Новости часа: Собянин рассказал о проектировании электродепо "Бирюлево"

Новости часа: Собянин рассказал, как 3D-модели помогают в строительстве метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще 11 поликлиник открыли в Москве после ремонта и строительства с нуля. Об этом сообщил Сергей Собянин.

День открытых дверей проведут в субботу, 2 сентября, в электробусном парке "Митино". Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

В ночь на вторник, 29 августа, в столичном регионе похолодает до 1 градуса тепла. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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