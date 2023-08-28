15:30Общество
Новости часа: еще 11 поликлиник открыли в Москве после ремонта и строительства с нуля
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще 11 поликлиник открыли в Москве после ремонта и строительства с нуля. Об этом сообщил Сергей Собянин.
День открытых дверей проведут в субботу, 2 сентября, в электробусном парке "Митино". Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.
В ночь на вторник, 29 августа, в столичном регионе похолодает до 1 градуса тепла. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.