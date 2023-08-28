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Собянин: новая школа на Волоколамском шоссе откроется 1 сентября

Собянин: новая школа на Волоколамском шоссе откроется 1 сентября

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о ходе программы реновации на северо-западе Москвы

Собянин: в Москве открылись две новые и девять реконструированных поликлиник

Новости часа: Собянин рассказал о ходе программы реновации на северо-западе Москвы

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о ходе программы реновации на северо-западе Москвы

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Строительство нового здания школы № 727 завершили на северо-западе Москвы. Первых учеников ждут 1 сентября. Здание рассчитано на 1 100 детей. Школу осмотрел Сергей Собянин и пообщался с учителями.

В школе оборудовали IT-полигон с зонами сборки и испытания робототехники, 3D-программирования и изучения сетевого администрирования. Ученикам также будет доступна большая медиатека с читальным залом, два спортивных и гимнастический зал, а также мастерские по обработке дерева, металла и ткани. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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