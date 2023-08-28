Новости часа: Сергей Собянин рассказал о ходе программы реновации на северо-западе Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Первый этап переездов по реновации завершили в Митине и Южном Тушине. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Жилые дома и общественно-деловые объекты построят на участке бывшей промзоны Братцево. Об этом рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов.

День знаний в Москве будет по-летнему теплым. Ожидается до 27 градусов, сообщили в Гидрометцентре.