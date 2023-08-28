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Общество

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о ходе программы реновации на северо-западе Москвы

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о ходе программы реновации на северо-западе Москвы

Собянин: в Москве открылись две новые и девять реконструированных поликлиник

Новости часа: Собянин рассказал о ходе программы реновации на северо-западе Москвы

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о ходе программы реновации на северо-западе Москвы

Собянин: завершили первый этап переселения по реновации в Митине и Южном Тушине

Новости часа: Собянин рассказал о проектировании электродепо "Бирюлево"

Новости часа: Собянин рассказал, как 3D-модели помогают в строительстве метро

Собянин сообщил об уничтожении летевшего к Москве БПЛА

Собянин рассказал, как 3D-модели помогают в строительстве метро

Сергей Собянин: в ММКЦ "Коммунарка" пациентов смогут доставлять санитарной авиацией

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Первый этап переездов по реновации завершили в Митине и Южном Тушине. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Жилые дома и общественно-деловые объекты построят на участке бывшей промзоны Братцево. Об этом рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов.

День знаний в Москве будет по-летнему теплым. Ожидается до 27 градусов, сообщили в Гидрометцентре.

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