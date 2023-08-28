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Новости часа: Собянин рассказал о ходе программы реновации на северо-западе Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о ходе программы реновации на северо-западе Москвы

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о ходе программы реновации на северо-западе Москвы

Собянин: завершили первый этап переселения по реновации в Митине и Южном Тушине

Новости часа: Собянин рассказал о проектировании электродепо "Бирюлево"

Новости часа: Собянин рассказал, как 3D-модели помогают в строительстве метро

Собянин сообщил об уничтожении летевшего к Москве БПЛА

Собянин рассказал, как 3D-модели помогают в строительстве метро

Сергей Собянин: в ММКЦ "Коммунарка" пациентов смогут доставлять санитарной авиацией

Сергей Собянин сообщил о возрождении усадебных парков Москвы

Новости часа: Московский авиационный центр получил пятую вертолетную площадку – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 14 новостроек на северо-западе Москвы передали под заселение по программе реновации. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Около 85% дорожного покрытия заменили на Третьем транспортном кольце. О процессе работ рассказал заммэра Петр Бирюков.

Московский велофестиваль состоится на Северном речном вокзале 16 сентября. Об этом заявил Дептранс.

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