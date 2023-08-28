Новости часа: Собянин рассказал о ходе программы реновации на северо-западе Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 14 новостроек на северо-западе Москвы передали под заселение по программе реновации. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Около 85% дорожного покрытия заменили на Третьем транспортном кольце. О процессе работ рассказал заммэра Петр Бирюков.

Московский велофестиваль состоится на Северном речном вокзале 16 сентября. Об этом заявил Дептранс.