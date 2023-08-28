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Собянин: завершили первый этап переселения по реновации в Митине и Южном Тушине

Собянин: завершили первый этап переселения по реновации в Митине и Южном Тушине

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В районах Митино и Южное Тушино полностью завершили первый этап переездов по программе реновации. В Щукине и Северном Тушине он выполнен на 80 и 77% соответственно. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал Сергей Собянин.

Мэр столицы отметил, что всего на северо-западе Москвы под реновацию попали более 430 домов, где проживают почти 87 тысяч человек. Известно, что в СЗАО передали под заселение 14 новых домов по программе реновации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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