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Экономика

Новости часа: Собянин рассказал о проектировании электродепо "Бирюлево"

Новости часа: Собянин рассказал о проектировании электродепо "Бирюлево"

Новости часа: Собянин рассказал, как 3D-модели помогают в строительстве метро

Собянин сообщил об уничтожении летевшего к Москве БПЛА

Собянин рассказал, как 3D-модели помогают в строительстве метро

Сергей Собянин: в ММКЦ "Коммунарка" пациентов смогут доставлять санитарной авиацией

Сергей Собянин сообщил о возрождении усадебных парков Москвы

Новости часа: Московский авиационный центр получил пятую вертолетную площадку – Собянин

Собянин: в Москве появилась пятая вертолетная площадка для санитарной авиации

Новости часа: в Москве появилась пятая вертолетная площадка для санитарной авиации

Новости часа: в Москве началось строительство 2-го здания онкобольницы № 62 в "Сколкове"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Впервые на отечественном программном обеспечении создают крупный проект метро – электродепо "Бирюлево". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Полный запуск Московского скоростного диаметра улучшит транспортное обслуживание более 40 районов. О будущих результатах строительства МСД сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Московские производители продуктов питания увеличили поставки на 7%. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

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