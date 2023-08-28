Новости часа: Собянин рассказал о проектировании электродепо "Бирюлево"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Впервые на отечественном программном обеспечении создают крупный проект метро – электродепо "Бирюлево". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Полный запуск Московского скоростного диаметра улучшит транспортное обслуживание более 40 районов. О будущих результатах строительства МСД сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Московские производители продуктов питания увеличили поставки на 7%. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.