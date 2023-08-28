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Сергей Собянин: в ММКЦ "Коммунарка" пациентов смогут доставлять санитарной авиацией

Сергей Собянин: в ММКЦ "Коммунарка" пациентов смогут доставлять санитарной авиацией

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В медицинском центре в Коммунарке открыли вертолетную площадку для санитарной авиации. Всего в городе таких площадок теперь пять.

Сергей Собянин в своем телеграм-канале подчеркнул, что теперь у медиков появилась возможность быстро доставлять людей, нуждающихся в экстренной помощи, в многопрофильный клинический центр. Площадка полностью готова к использованию – есть диспетчерский пункт и специальное светотехническое оборудование для круглосуточной работы экипажей санитарных вертолетов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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