Сергей Собянин: в ММКЦ "Коммунарка" пациентов смогут доставлять санитарной авиацией

В медицинском центре в Коммунарке открыли вертолетную площадку для санитарной авиации. Всего в городе таких площадок теперь пять.

Сергей Собянин в своем телеграм-канале подчеркнул, что теперь у медиков появилась возможность быстро доставлять людей, нуждающихся в экстренной помощи, в многопрофильный клинический центр. Площадка полностью готова к использованию – есть диспетчерский пункт и специальное светотехническое оборудование для круглосуточной работы экипажей санитарных вертолетов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.