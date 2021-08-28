Собянин рассказал о благоустройстве территорий у станций Большой кольцевой линии

Территорию возле 11 станций БКЛ благоустраивают в Москве.

Работы идут и возле станции "Бутырской" на салатовой линии. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

У "Петровского парка" уже появилась удобная площадка для отдыха и городских мероприятий. Также там обновили лестницы и благоустроили Московскую аллею.

У станции "Народного ополчения" установили остановки с Wi-Fi и зарядками и отремонтировали дороги.

У "Зюзино" разместили удобные лавочки, привели в порядок кусты, деревья и газоны. Сейчас работы продолжаются еще на нескольких станциях. В том числе "Аминьевской", "Давыдково", "Сокольники", "Электрозаводской".