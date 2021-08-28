Собянин пообещал усилить контроль за нарушающими порядок мигрантами

Сергей Собянин рассказал об отношении к мигрантам, нарушающим порядок и пообещал усилить контроль за нарушающими порядок мигрантами. Об этом он написал в блоге на своем персональном сайте.

По его словам, в Москву ежегодно приезжают миллионы людей не только из наших регионов, но и других стран. Однако Собянин отметил, что в последнее время произошло несколько серьезных правонарушений, массовых драк.

"Так не пойдет. Таким гостям мы не рады. Поэтому полиция в последние месяцы провела жесткие рейды. Возбуждено 800 уголовных дел, депортировано около 200 человек, 17,5 тысячи запрещен въезд в страну", – заявил мэр.