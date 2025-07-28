Собянин рассказал, как город помогает в трудоустройстве бывшим участникам СВО

Москва оказывает участникам специальной военной операции и членам их семей комплексную помощь в профессиональном обучении и помогает найти работу. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, каждому соискателю предлагается индивидуальный вариант карьерной реализации в зависимости от его опыта и запроса. Участникам СВО доступны бесплатные программы обучения по востребованным направлениям в различных отраслях экономики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.