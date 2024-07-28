Новости часа: более 70 домов по реновации подключат к электросетям до конца года в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 70 домов по реновации подключат к электросетям до конца года в столице. Об этом сообщил Сергей Собянин.

С завтрашего дня в столице ожидается сильный дождь. Непогода сохранится примерно до полудня, рассказали на портале мэра и правительства Москвы.

Фестиваль африканской культуры пройдет в парке "Кузьминки" со 2 по 4 августа, передает пресс-служба музея-заповедника.