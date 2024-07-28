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Новости

28 июля, 22:15

Новости

Новости часа: более 70 домов по реновации подключат к электросетям до конца года в столице

Новости часа: более 70 домов по реновации подключат к электросетям до конца года в столице

Новости часа: в Москве переоснастят 439 мастерских и лабораторий в колледжах

Собянин: 55 новых мастерских и лабораторий открыто с начала года в колледжах Москвы

Собянин: Москва является лидером по созданию комфортной городской среды

Собянин рассказал о благоустройстве района Некрасовка

Новости часа: в районе Ново-Переделкино появится многофункциональный спортивный кластер

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Новости часа: более тысячи парков и скверов создано и благоустроено в Москве с 2011 года

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Собянин: больше тысячи парков и скверов создали и благоустроили в Москве с 2011 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 70 домов по реновации подключат к электросетям до конца года в столице. Об этом сообщил Сергей Собянин.

С завтрашего дня в столице ожидается сильный дождь. Непогода сохранится примерно до полудня, рассказали на портале мэра и правительства Москвы.

Фестиваль африканской культуры пройдет в парке "Кузьминки" со 2 по 4 августа, передает пресс-служба музея-заповедника.

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