Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

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28 июля, 19:15

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Собянин: цифровые экосистемы избавили москвичей от сбора миллионов бумажных документов

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Более 100 миллионов документов за последние полгода москвичи смогли предоставить в ведомства в электронном виде. По словам мэра столицы Сергея Собянина, количество документов, которые москвичам больше не нужно оформлять в бумажном виде, увеличилось вдвое.

Градоначальник напомнил, что все документы горожан попадают в так называемый базовый регистр, благодаря чему разные ведомства могут обмениваться ими самостоятельно. Сергей Собянин рассказал, что базовый регистр хранит всего более 400 видов документов – от записей в детские секции до лицензий предпринимателей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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