Несколько тематических маршрутов появятся в парке "Яуза" в Москве. Там продолжается благоустройство территории.

Как сообщил Сергей Собянин, в этом году проект создания парка "Яуза" будет практически завершен. Кроме того, в 2023 году работы проходят в пойме реки на участках вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда. На данный момент там устанавливают эконастилы и прокладывают велосипедный маршрут.

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