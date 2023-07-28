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17:30

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Собянин: в этом году проект создания парка "Яуза" будет практически завершен

Собянин: в этом году проект создания парка "Яуза" будет практически завершен

Собянин: в этом году проект создания парка "Яуза" будет практически завершен

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Несколько тематических маршрутов появятся в парке "Яуза" в Москве. Там продолжается благоустройство территории.

Как сообщил Сергей Собянин, в этом году проект создания парка "Яуза" будет практически завершен. Кроме того, в 2023 году работы проходят в пойме реки на участках вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда. На данный момент там устанавливают эконастилы и прокладывают велосипедный маршрут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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