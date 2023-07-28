Собянин: столичные музеи и выставочные залы с начала года посетили более 6 млн человек

Более шести миллионов человек посетили выставки и музеи Москвы за первую половину 2023 года. Как рассказал в своем блоге Сергей Собянин, за это время в городе было организовано более 340 выставок и проведено свыше 900 различных культурных и просветительских мероприятий.

Отмечается, что одни из самых посещаемых мест – музеи-заповедники "Коломенское" и "Царицыно", Музей Москвы, а также музей космонавтики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.