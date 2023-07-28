Собянин: в ЮАО и ЮВАО по программе реновации передали под заселение 57 домов

57 домов передали под заселение по программе реновации на юге и юго-востоке Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр столицы отметил, что в Южном округе столицы уже заселяются 22 дома. Для их жителей создали удобную инфраструктуру. На первых этажах новостроек откроются магазины, кафе и предприятия сферы услуг.

Также сообщается, что в ЮВАО 35 новостроек готовы к переезду людей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.