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Собянин: в ЮАО и ЮВАО по программе реновации передали под заселение 57 домов

Собянин: в ЮАО и ЮВАО по программе реновации передали под заселение 57 домов

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Новости часа: 57 домов передали под заселение по реновации на юге и юго-востоке столицы

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57 домов передали под заселение по программе реновации на юге и юго-востоке Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр столицы отметил, что в Южном округе столицы уже заселяются 22 дома. Для их жителей создали удобную инфраструктуру. На первых этажах новостроек откроются магазины, кафе и предприятия сферы услуг.

Также сообщается, что в ЮВАО 35 новостроек готовы к переезду людей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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