11:30Общество
Новости часа: 57 домов передали под заселение по реновации на юге и юго-востоке столицы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На юге и юго-востоке по программе реновации передали под заселение 57 домов. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Почти 40% месячной нормы осадков выпало в ночь на 28 июля в Москве. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.
Один человек погиб, один ранен в результате удара ВСУ кассетными боеприпасами в Запорожье. Об этом рассказал врио губернатора региона Евгений Балицкий.