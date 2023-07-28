Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

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11:30

Общество

Новости часа: 57 домов передали под заселение по реновации на юге и юго-востоке столицы

Новости часа: 57 домов передали под заселение по реновации на юге и юго-востоке столицы

Собянин: в ЮАО и ЮВАО по программе реновации передали под заселение 57 домов

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Новости часа: комитет Совета Федерации по обороне поддержал закон о возрасте призыва

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На юге и юго-востоке по программе реновации передали под заселение 57 домов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти 40% месячной нормы осадков выпало в ночь на 28 июля в Москве. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.

Один человек погиб, один ранен в результате удара ВСУ кассетными боеприпасами в Запорожье. Об этом рассказал врио губернатора региона Евгений Балицкий.

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