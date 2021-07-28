Собянин: до конца года планируется ввести еще девять станций БКЛ метро

Станция "Новаторская" на южном участке Большого кольца практически достроена, готовы основные конструкции, рабочие ведут отделку и прокладывают коммуникации.

Для оформления станции используют гранит, мрамор и стекло. Площадку посетил Сергей Собянин.

"Было уже построено и запущено 11 станций. До конца года запустят еще девять станций. На следующий год – на 2022 и частично на 2023 год – останется еще 11 станций. Таким образом, уже до конца этого года две трети большого подземного кольца метро Москвы будет построено", – сказал мэр.

Открытие южного участка БКЛ улучшит транспортное обслуживание сразу нескольких районов, где живут почти 600 тысяч человек. Разгрузит центральные участки других линий метрополитена и позволит уменьшить интенсивность движения автотранспорта по местной дорожной сети примерно на 15%.

Станция "Новаторская" находится на пересечении улицы Новаторов и Ленинского проспекта, эту территорию тоже благоустроят. Там появятся дорожки, газоны, а для остановки общественного транспорта сделают специальные карманы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.