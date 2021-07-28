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Транспорт

16:15

Собянин: до конца года планируется ввести еще девять станций БКЛ метро

мэр Москвы город транспорт метро видео Алина Гилева

Станция "Новаторская" на южном участке Большого кольца практически достроена, готовы основные конструкции, рабочие ведут отделку и прокладывают коммуникации.

Для оформления станции используют гранит, мрамор и стекло. Площадку посетил Сергей Собянин.

"Было уже построено и запущено 11 станций. До конца года запустят еще девять станций. На следующий год – на 2022 и частично на 2023 год – останется еще 11 станций. Таким образом, уже до конца этого года две трети большого подземного кольца метро Москвы будет построено", – сказал мэр.

Открытие южного участка БКЛ улучшит транспортное обслуживание сразу нескольких районов, где живут почти 600 тысяч человек. Разгрузит центральные участки других линий метрополитена и позволит уменьшить интенсивность движения автотранспорта по местной дорожной сети примерно на 15%.

Станция "Новаторская" находится на пересечении улицы Новаторов и Ленинского проспекта, эту территорию тоже благоустроят. Там появятся дорожки, газоны, а для остановки общественного транспорта сделают специальные карманы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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