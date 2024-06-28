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Новости

28 июня, 16:00

Общество

Новости часа: Собянин сообщил об открытии нового корпуса школы № 629 в День знаний

Новости часа: Собянин сообщил об открытии нового корпуса школы № 629 в День знаний

Собянин сообщил о скором открытии нового учебного корпуса в Чертанове Южном

Новости часа: Собянин поздравил московских выпускников с окончанием школы

Собянин: новый учебный корпус в Чертанове Южном откроется в сентябре

Новости часа: более 5 тыс артистов стали резидентами Московского продюсерского центра

Собянин: в 2024 году в Москве 11 классов окончили более 67 тысяч ребят

Сергей Собянин: Московскому продюсерскому центру исполнилось 10 лет

Сергей Собянин поздравил московских выпускников с успешным окончанием школы

Новости часа: в Москве создали центры ментального здоровья

Новости часа: в столице открылись центры ментального здоровья для психологической помощи

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый корпус школы № 629 откроют в Чертанове Южном 1 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Два новых медицинских сервиса искусственного интеллекта запустили в Москве. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова

Москвичей просят сократить время пребывания на улице из-за жары. Об этом предупредил комплекс горхозяйства Москвы.

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