Новости часа: Собянин сообщил об открытии нового корпуса школы № 629 в День знаний

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый корпус школы № 629 откроют в Чертанове Южном 1 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Два новых медицинских сервиса искусственного интеллекта запустили в Москве. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова

Москвичей просят сократить время пребывания на улице из-за жары. Об этом предупредил комплекс горхозяйства Москвы.