Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июня, 14:45

Общество

Новости часа: Собянин поздравил московских выпускников с окончанием школы

Новости часа: Собянин поздравил московских выпускников с окончанием школы

Собянин: новый учебный корпус в Чертанове Южном откроется в сентябре

Новости часа: более 5 тыс артистов стали резидентами Московского продюсерского центра

Собянин: в 2024 году в Москве 11 классов окончили более 67 тысяч ребят

Сергей Собянин: Московскому продюсерскому центру исполнилось 10 лет

Сергей Собянин поздравил московских выпускников с успешным окончанием школы

Новости часа: в Москве создали центры ментального здоровья

Новости часа: в столице открылись центры ментального здоровья для психологической помощи

Новости часа: путепровод через СЗХ в сторону Рублевского шоссе будет готов в 2026 году

Собянин: интегрируем Мнёвниковскую пойму в транспортную сеть города

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поздравил московских выпускников с окончанием школы. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Экстренное предупреждение о 30-градусной жаре действует в столице. Об этом заявил Гидрометцентр.

Строительство всесезонного спортивного павильона начали в Нескучном саду. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Читайте также
мэр МосквыобразованиегородобществопогодаспортвидеоАлина Гилева
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика