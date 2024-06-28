Новости часа: Собянин поздравил московских выпускников с окончанием школы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поздравил московских выпускников с окончанием школы. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Экстренное предупреждение о 30-градусной жаре действует в столице. Об этом заявил Гидрометцентр.

Строительство всесезонного спортивного павильона начали в Нескучном саду. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

