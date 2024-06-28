Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июня, 10:45

Новости

Сергей Собянин: Московскому продюсерскому центру исполнилось 10 лет

Сергей Собянин: Московскому продюсерскому центру исполнилось 10 лет

Сергей Собянин поздравил московских выпускников с успешным окончанием школы

Новости часа: в Москве создали центры ментального здоровья

Новости часа: в столице открылись центры ментального здоровья для психологической помощи

Новости часа: путепровод через СЗХ в сторону Рублевского шоссе будет готов в 2026 году

Собянин: интегрируем Мнёвниковскую пойму в транспортную сеть города

Новости часа: с 29 июня по 7 июля пройдет летний сезон проекта "Время добра"

Новости часа: транспортная доступность Мнёвниковской поймы будет улучшена

Собянин: путепровод через СЗХ в сторону Рублевского шоссе будет готов в 2026 году

Сергей Собянин сообщил об открытии первых центров ментального здоровья

Московскому продюсерскому центру исполняется 10 лет, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Центр помогает молодым талантам делиться своим творчеством с широкой аудиторией на крупнейших сценах, в учреждениях культуры и парках.

За 10 лет работы реализовано больше 40 проектов по трем основным направлениям: музыка, арт и театр. Мэр столицы отметил, что резидентами центра стали свыше пяти тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыкультуравидеоИван Евдокимов
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика