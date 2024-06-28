Сергей Собянин: Московскому продюсерскому центру исполнилось 10 лет

Московскому продюсерскому центру исполняется 10 лет, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Центр помогает молодым талантам делиться своим творчеством с широкой аудиторией на крупнейших сценах, в учреждениях культуры и парках.

За 10 лет работы реализовано больше 40 проектов по трем основным направлениям: музыка, арт и театр. Мэр столицы отметил, что резидентами центра стали свыше пяти тысяч человек.

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