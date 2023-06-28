Новости часа: Сергей Собянин рассказал об обновлении двух поликлиник в Марьине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поручил ускорить реконструкцию взрослой и детской поликлиник в Марьине. Мэр заявил, что их следует открыть в сентябре.

Московских водителей призвали быть аккуратнее из-за надвигающихся дождя и грозы. Это сообщение Дептранса.

Потерявшегося в Приамурье мальчика спасла собака. Она охраняла ребенка от диких зверей, сообщили очевидцы.