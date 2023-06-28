16:30Общество
Новости часа: Сергей Собянин рассказал об обновлении двух поликлиник в Марьине
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поручил ускорить реконструкцию взрослой и детской поликлиник в Марьине. Мэр заявил, что их следует открыть в сентябре.
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