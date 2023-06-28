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Новости

16:30

Общество

Новости часа: Сергей Собянин рассказал об обновлении двух поликлиник в Марьине

Новости часа: Сергей Собянин рассказал об обновлении двух поликлиник в Марьине

Собянин поручил ускорить открытие двух поликлиник в Марьине

Сергей Собянин рассказал об обновлении двух поликлиник в Марьине

Новости часа: Собянин рассказал о комплексном благоустройстве Марьинских прудов

Собянин рассказал о комплексном благоустройстве Марьинских прудов

Новости часа: Собянин рассказал о благоустройстве московских дворов

Собянин: в прошлом году в Москве благоустроили почти 2,6 тыс дворов

Новости часа: Собянин заявил о реорганизации территории нежилой застройки в столице

Новости часа: новый участок Троицкой линии метро позволит сэкономить на поездках до 30 мин

Собянин заявил, что на месте нежилого долгостроя в районе Северном появятся новые объекты

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поручил ускорить реконструкцию взрослой и детской поликлиник в Марьине. Мэр заявил, что их следует открыть в сентябре.

Московских водителей призвали быть аккуратнее из-за надвигающихся дождя и грозы. Это сообщение Дептранса.

Потерявшегося в Приамурье мальчика спасла собака. Она охраняла ребенка от диких зверей, сообщили очевидцы.

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