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Новости

13:30

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о благоустройстве московских дворов

Новости часа: Собянин рассказал о благоустройстве московских дворов

Собянин: в прошлом году в Москве благоустроили почти 2,6 тыс дворов

Новости часа: Собянин заявил о реорганизации территории нежилой застройки в столице

Новости часа: новый участок Троицкой линии метро позволит сэкономить на поездках до 30 мин

Собянин заявил, что на месте нежилого долгостроя в районе Северном появятся новые объекты

Собянин утвердил проект планировки Троицкой линии метро от "Коммунарки" до "Кедровой"

Сергей Собянин сообщил о запуске новой нейросети для выявления признаков заболеваний по КТ

Собянин сообщил, что на юго-востоке столицы проложат новую магистраль

Собянин: запуск участка "Селигерская" – "Физтех" метро планируется в 2023 году

Собянин утвердил план по реорганизации еще пяти неэффективно используемых территорий

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 1 600 московских дворов обновят в этом году и приведут в порядок игровые зоны. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Около 40 креативных площадок присоединятся к акции "День без турникетов" в июле. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

К вечеру в Москве похолодает, ожидаются дождь и гроза. Об этом рассказали в программе "Атмосфера".

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