Новости часа: Собянин рассказал о благоустройстве московских дворов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 1 600 московских дворов обновят в этом году и приведут в порядок игровые зоны. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Около 40 креативных площадок присоединятся к акции "День без турникетов" в июле. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

К вечеру в Москве похолодает, ожидаются дождь и гроза. Об этом рассказали в программе "Атмосфера".