Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:30

Общество

Новости часа: Собянин заявил о реорганизации территории нежилой застройки в столице

Новости часа: Собянин заявил о реорганизации территории нежилой застройки в столице

Новости часа: новый участок Троицкой линии метро позволит сэкономить на поездках до 30 мин

Собянин заявил, что на месте нежилого долгостроя в районе Северном появятся новые объекты

Собянин утвердил проект планировки Троицкой линии метро от "Коммунарки" до "Кедровой"

Сергей Собянин сообщил о запуске новой нейросети для выявления признаков заболеваний по КТ

Собянин сообщил, что на юго-востоке столицы проложат новую магистраль

Собянин: запуск участка "Селигерская" – "Физтех" метро планируется в 2023 году

Собянин утвердил план по реорганизации еще пяти неэффективно используемых территорий

Новости часа: Путин заявил, костяк руководства ВС РФ надо формировать из участников СВО

Собянин: запуск участка "Селигерская" – "Физтех" метро планируется в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Порядка трех тысяч рабочих мест создадут на месте нежилого долгостроя в Северном районе. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Готовность трассы М-12 Москва – Казань составляет 70%. Об этом рассказали в правительстве РФ.

Более 15 тысяч поездок совершили москвичи на электросудах за первую неделю их работы. Об этом заявил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Читайте также
мэр МосквыгородобществотранспортвидеоЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика