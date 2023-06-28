Новости часа: Собянин заявил о реорганизации территории нежилой застройки в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Порядка трех тысяч рабочих мест создадут на месте нежилого долгостроя в Северном районе. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Готовность трассы М-12 Москва – Казань составляет 70%. Об этом рассказали в правительстве РФ.

Более 15 тысяч поездок совершили москвичи на электросудах за первую неделю их работы. Об этом заявил заммэра столицы Максим Ликсутов.