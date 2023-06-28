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Собянин заявил, что на месте нежилого долгостроя в районе Северном появятся новые объекты

Собянин заявил, что на месте нежилого долгостроя в районе Северном появятся новые объекты

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На месте нежилого долгостроя в районе Северный появятся деловой центр, технопарк и физкультурно-оздоровительный комплекс. О планах по комплексному развитию территории написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По его словам, реорганизуют участок площадью более пяти гектаров между улицей Академика Флерова, Дмитровским и Долгопрудненским шоссе. Для этого планируют инвестировать более 12 миллиардов рублей. Как отметил мэр, на новых объектах создадут три тысячи рабочих мест.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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