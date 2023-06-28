Собянин утвердил проект планировки Троицкой линии метро от "Коммунарки" до "Кедровой"

Проект планировки нового участка метро – от "Коммунарки" до "Кедровой" – утвердили в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Речь идет продолжении Троицкой линии вдоль Калужского шоссе. На участке длиной почти 10 километров будет четыре станции – "Сосенки", "Летово", "Десна" и "Кедровая". Там живут и работают почти 700 тысяч человек. С открытием новых станций они смогут экономить в пути до 30 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.