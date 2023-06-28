Сергей Собянин сообщил о запуске новой нейросети для выявления признаков заболеваний по КТ

Уже третий комплексный сервис искусственного интеллекта заработал в Москве. Он может выявить признаки семи заболеваний на компьютерной томограмме. О том, как в столичную медицину активно внедряют нейросети, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Первый такой диагностический сервис заработал в московских клиниках год назад. В месяц он обрабатывает 25 тысяч лучевых исследований. Второй появился в этом году, и на его счету уже около пяти тысяч работ. Мэр отметил, что возможности нейросети успешно используют как минимум 1 500 рентгенологов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.