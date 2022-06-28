Новости последнего часа: более 1,6 млн человек посетили Московскую неделю моды

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, более 1,6 миллиона человек посетили Московскую неделю моды. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Регистрацию пассажиров возобновили в аэропорту Домодедово после сбоя у авиакомпании. За это время у стоек регистрации собрались огромные очереди, а часть вылетов была перенесена.

Американский производитель бытовой техники Whirlpool продает российский бизнес турецкой компании. Об этом сообщили представители компании.