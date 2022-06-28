Сергей Собянин подвел итоги Московской недели моды

Московскую неделю моды посетило более 1,6 миллиона человек. Об этом сообщил Сергей Собянин. Свои коллекции показали свыше 450 российских дизайнеров. И среди них множество новых имен.

Работали четыре маркета, где можно было приобрести дизайнерскую одежду, обувь и аксессуары. А в Гостином дворе был открыт профессиональный шоурум для деловых переговоров, в ходе которых были заключены сделки на более чем 60 миллионов рублей.

Собянин подчеркнул, что с помощью Московской недели моды город поддержал огромную индустрию, в которой работает порядка 40 тысяч москвичей: дизайнеров, маркетологов, стилистов и представителей других креативных профессий.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.