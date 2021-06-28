Сергей Собянин открыл молодежный волонтерский центр на Ленинградском проспекте.

По его словам, волонтеры начали активно помогать гражданам с начала пандемии коронавируса. Мэр назвал хорошей идеей создание движения волонтеров вакцинации, которые уже помогают людям.

Собянин подчеркнул, что власти думают над развитием новых площадок. Он обратил внимание на то, что понадобятся новые помощники, чтобы обеспечить москвичам комфортный процесс вакцинации и в то же время сохранить им защиту.

Мэр вручил 11 активистам памятные медали "Волонтеры Москвы". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.