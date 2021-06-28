Число записей на вакцинацию от COVID-19 в Москве выросло до 86 тыс в рабочие дни – Собянин

Сергей Собянин заявил о росте числа записей на вакцинацию от коронавируса в столице. По его словам, показатель желающих сделать прививку вырос до 86 тысяч человек за последнюю неделю.

В ходе посещения многофункционального миграционного центра в Сахарове мэр рассказал, что эпидемиологическая ситуация в Москве на сегодняшний день остается сложной. За последнюю неделю в столице был побит рекорд по количеству госпитализаций и людей, которые скончались от COVID-19.

В связи с этим правительство Москвы вынуждено было принять ограничительные меры для обеспечения безопасности горожан. Среди этих мер оказались обязательная вакцинация для работников сферы услуг и доступ в рестораны и кафе лишь при наличии прививки от коронавируса.

"В результате этих мер количество записей на вакцинацию в городе увеличилось до 86 тысяч в рабочие дни, что в общем является неплохим показателем", – отметил Собянин.

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