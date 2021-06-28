Собянин рассказал о строительстве в ТиНАО крупнейшего в Европе архива

Сергей Собянин заявил, что в Москве строится самый крупный в Европе автоматизированный комплекс архивного хранилища.

"В России аналогов этому нет, в мире их единицы. Здесь все будет храниться в самом надлежащем виде, защищенно, и самое главное, что обработка всех архивных данных будет происходить в считаные минуты. Здесь будут применяться роботизированные системы, системы искусственного интеллекта", – отметил мэр.

Благодаря новому зданию удастся освободить десятки тысяч квадратных метров в других учреждениях города. По словам мэра, нововведение позволит изменить систему архивации.

"Это будет удобно как учреждениям, так и для граждан, которые будут уверены, что их архивные данные надежно защищены и своевременно будут выдаваться по запросу", – добавил Собянин.

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