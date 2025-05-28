Улицы в центре Москвы перекроют 31 мая и 1 июня

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28 мая, 20:30

Мэр Москвы

Собянин поручил расширить масштабы проекта по повышению производительности труда

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Москва расширяет участие в федеральном проекте "Производительность труда". Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По словам мэра, за счет оптимизации процессов и обучения сотрудников столичные компании уже получили выгоду более чем на 13,5 миллиарда рублей.

Проект включает глубокую диагностику рабочих процессов, подбор пилотных направлений и обучение персонала. Только с начала года к программе присоединились 46 московских предприятий – от промышленности до туризма. К 2030 году планируется, что участниками станут около 800 компаний.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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