Собянин: еще 900 объектов транспортной инфраструктуры подключено к энергосетям

Более 900 объектов транспортной инфраструктуры подключили к энергосетям в 2024 году. Как рассказал Сергей Собянин в своем телеграм канале, среди них – причалы для регулярного речного электротранспорта, ультрабыстрые зарядные станции для электробусов, а также новые станции метро Троицкой и Сокольнической линий.

Итоговая мощность всех подключенных объектов составляет почти 250 мегаватт. Для сравнения: крупному международному аэропорту требуется около 40 мегаватт.



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