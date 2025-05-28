28 мая, 17:30Мэр Москвы
Собянин: еще 900 объектов транспортной инфраструктуры подключено к энергосетям
Более 900 объектов транспортной инфраструктуры подключили к энергосетям в 2024 году. Как рассказал Сергей Собянин в своем телеграм канале, среди них – причалы для регулярного речного электротранспорта, ультрабыстрые зарядные станции для электробусов, а также новые станции метро Троицкой и Сокольнической линий.
Итоговая мощность всех подключенных объектов составляет почти 250 мегаватт. Для сравнения: крупному международному аэропорту требуется около 40 мегаватт.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.