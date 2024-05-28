28 мая, 22:30Новости
Новости часа: тренировки проекта "Мой спортивный район" пройдут более чем на 80 площадках
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Тренировки проекта "Мой спортивный район" пройдут на более чем 80 площадках в столице, рассказал Сергей Собянин.
Более 150 тысяч москвичей получили квартиры по программе реновации, сообщил департамент градостроительной политики.
Светофоры на 52 пешеходных переходах в Москве переключили на летний режим, предупредил Дептранс.