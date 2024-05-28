Участок БКЛ закроют с 22 июня

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Новости

Новости

28 мая, 22:30

Новости

Новости часа: тренировки проекта "Мой спортивный район" пройдут более чем на 80 площадках

Новости часа: тренировки проекта "Мой спортивный район" пройдут более чем на 80 площадках

Новости часа: 1 июня в Москве стартует летний сезон проекта "Мой спортивный район"

Собянин одобрил проект по программе создания мест приложения труда в Зеленограде

Новости часа: Сергей Собянин одобрил создание нового производства в районе Крюково

Собянин: в Зеленограде появится производство товаров народного потребления

Новости часа: Сергей Собянин анонсировал старт летнего сезона "Спортивных выходных"

Собянин: 1 июня в Москве стартует летний сезон проекта "Мой спортивный район"

Новости часа: в июне в Москве пройдет цикл мероприятий для собак и их владельцев

Новости часа: трасса из Солнцева до Варшавского шоссе откроется в 2026 году

Собянин: трасса из Солнцева до Варшавского шоссе откроется в 2026 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Тренировки проекта "Мой спортивный район" пройдут на более чем 80 площадках в столице, рассказал Сергей Собянин.

Более 150 тысяч москвичей получили квартиры по программе реновации, сообщил департамент градостроительной политики.

Светофоры на 52 пешеходных переходах в Москве переключили на летний режим, предупредил Дептранс.

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