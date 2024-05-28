28 мая, 22:00Новости
Новости часа: 1 июня в Москве стартует летний сезон проекта "Мой спортивный район"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С 1 июня стартует летний сезон проектов "Мой спортивный район" и "Спортивные выходные", рассказал Сергей Собянин.
В столице 2 июня пройдет первый этап Кубка по историческому ралли на ретроавтомобилях, сообщает Музей транспорта Москвы.
Для москвичей запустили большой экзамен на знание ПДД, он продлится до 15 июля, предупредил Дептранс.