Участок БКЛ закроют с 22 июня

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Новости

Новости

28 мая, 22:00

Новости

Новости часа: 1 июня в Москве стартует летний сезон проекта "Мой спортивный район"

Новости часа: 1 июня в Москве стартует летний сезон проекта "Мой спортивный район"

Собянин одобрил проект по программе создания мест приложения труда в Зеленограде

Новости часа: Сергей Собянин одобрил создание нового производства в районе Крюково

Собянин: в Зеленограде появится производство товаров народного потребления

Новости часа: Сергей Собянин анонсировал старт летнего сезона "Спортивных выходных"

Собянин: 1 июня в Москве стартует летний сезон проекта "Мой спортивный район"

Новости часа: в июне в Москве пройдет цикл мероприятий для собак и их владельцев

Новости часа: трасса из Солнцева до Варшавского шоссе откроется в 2026 году

Собянин: трасса из Солнцева до Варшавского шоссе откроется в 2026 году

Собянин: в июне в Москве пройдет цикл мероприятий для собак и их владельцев

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С 1 июня стартует летний сезон проектов "Мой спортивный район" и "Спортивные выходные", рассказал Сергей Собянин.

В столице 2 июня пройдет первый этап Кубка по историческому ралли на ретроавтомобилях, сообщает Музей транспорта Москвы.

Для москвичей запустили большой экзамен на знание ПДД, он продлится до 15 июля, предупредил Дептранс.

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