Новости часа: 1 июня в Москве стартует летний сезон проекта "Мой спортивный район"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С 1 июня стартует летний сезон проектов "Мой спортивный район" и "Спортивные выходные", рассказал Сергей Собянин.

В столице 2 июня пройдет первый этап Кубка по историческому ралли на ретроавтомобилях, сообщает Музей транспорта Москвы.

Для москвичей запустили большой экзамен на знание ПДД, он продлится до 15 июля, предупредил Дептранс.