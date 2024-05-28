Собянин одобрил проект по программе создания мест приложения труда в Зеленограде

Власти Москвы одобрили план строительства промышленного объекта в Зеленограде. Он появится в районе Крюково по программе создания мест приложения труда. Об этом рассказал Сергей Собянин. По его словам, трудоустроиться на предприятие смогут не меньше 300 человек.

На строящейся станции метро "Новаторская" уже смонтировали большинство энергоэффективных светильников. Станция станет одной из ключевых на новой Троицкой линии.

ГИБДД в России официально переименовали в ГАИ. Глава ведомства Михаил Черников рассказал о смене названия и возврате Госавтоинспекции. Он добавил, что все нормативно-правовые документы уже ведутся с учетом этого изменения.

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