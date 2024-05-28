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28 мая, 21:00

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Собянин одобрил проект по программе создания мест приложения труда в Зеленограде

Собянин одобрил проект по программе создания мест приложения труда в Зеленограде

Новости часа: Сергей Собянин одобрил создание нового производства в районе Крюково

Собянин: в Зеленограде появится производство товаров народного потребления

Новости часа: Сергей Собянин анонсировал старт летнего сезона "Спортивных выходных"

Собянин: 1 июня в Москве стартует летний сезон проекта "Мой спортивный район"

Новости часа: в июне в Москве пройдет цикл мероприятий для собак и их владельцев

Новости часа: трасса из Солнцева до Варшавского шоссе откроется в 2026 году

Собянин: трасса из Солнцева до Варшавского шоссе откроется в 2026 году

Собянин: в июне в Москве пройдет цикл мероприятий для собак и их владельцев

Собянин: за учебный год школы искусств Москвы провели около 5 тыс выступлений

Власти Москвы одобрили план строительства промышленного объекта в Зеленограде. Он появится в районе Крюково по программе создания мест приложения труда. Об этом рассказал Сергей Собянин. По его словам, трудоустроиться на предприятие смогут не меньше 300 человек.

На строящейся станции метро "Новаторская" уже смонтировали большинство энергоэффективных светильников. Станция станет одной из ключевых на новой Троицкой линии.

ГИБДД в России официально переименовали в ГАИ. Глава ведомства Михаил Черников рассказал о смене названия и возврате Госавтоинспекции. Он добавил, что все нормативно-правовые документы уже ведутся с учетом этого изменения.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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