Участок БКЛ закроют с 22 июня

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28 мая, 20:00

Новости

Новости часа: Сергей Собянин одобрил создание нового производства в районе Крюково

Новости часа: Сергей Собянин одобрил создание нового производства в районе Крюково

Собянин: в Зеленограде появится производство товаров народного потребления

Новости часа: Сергей Собянин анонсировал старт летнего сезона "Спортивных выходных"

Собянин: 1 июня в Москве стартует летний сезон проекта "Мой спортивный район"

Новости часа: в июне в Москве пройдет цикл мероприятий для собак и их владельцев

Новости часа: трасса из Солнцева до Варшавского шоссе откроется в 2026 году

Собянин: трасса из Солнцева до Варшавского шоссе откроется в 2026 году

Собянин: в июне в Москве пройдет цикл мероприятий для собак и их владельцев

Собянин: за учебный год школы искусств Москвы провели около 5 тыс выступлений

Новости часа: цифровизация открывает новые возможности для московских библиотек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Власти Москвы одобрили план строительства промышленного объекта в Зеленограде. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Черепах в Московском зоопарке перенесли из зимнего павильона на летнюю лужайку, сообщили в пресс-службе зоосада.

Первый сезон кубка Москвы по историческому ралли пройдет летом 2024 года в три этапа. Об этом заявили в пресс-службе Музея транспорта.

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