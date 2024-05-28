Новости часа: Сергей Собянин одобрил создание нового производства в районе Крюково

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Власти Москвы одобрили план строительства промышленного объекта в Зеленограде. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Черепах в Московском зоопарке перенесли из зимнего павильона на летнюю лужайку, сообщили в пресс-службе зоосада.

Первый сезон кубка Москвы по историческому ралли пройдет летом 2024 года в три этапа. Об этом заявили в пресс-службе Музея транспорта.