Новости часа: Сергей Собянин анонсировал старт летнего сезона "Спортивных выходных"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 1 июня стартует летний сезон проектов "Мой спортивный район" и "Спортивные выходные". Об этом сообщил Сергей Собянин.

В июне по выходным аэроэкспрессы в Шереметьево будут отправляться с Савеловского вокзала, рассказали в пресс-службе перевозчика.

Обновленная выставка стрит-арта открылась у Курского вокзала, заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

