28 мая, 16:00Новости
Новости часа: Сергей Собянин анонсировал старт летнего сезона "Спортивных выходных"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 1 июня стартует летний сезон проектов "Мой спортивный район" и "Спортивные выходные". Об этом сообщил Сергей Собянин.
В июне по выходным аэроэкспрессы в Шереметьево будут отправляться с Савеловского вокзала, рассказали в пресс-службе перевозчика.
Обновленная выставка стрит-арта открылась у Курского вокзала, заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.