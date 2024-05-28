Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая, 16:00

Новости

Новости часа: Сергей Собянин анонсировал старт летнего сезона "Спортивных выходных"

Новости часа: Сергей Собянин анонсировал старт летнего сезона "Спортивных выходных"

Собянин: 1 июня в Москве стартует летний сезон проекта "Мой спортивный район"

Новости часа: в июне в Москве пройдет цикл мероприятий для собак и их владельцев

Новости часа: трасса из Солнцева до Варшавского шоссе откроется в 2026 году

Собянин: трасса из Солнцева до Варшавского шоссе откроется в 2026 году

Собянин: в июне в Москве пройдет цикл мероприятий для собак и их владельцев

Собянин: за учебный год школы искусств Москвы провели около 5 тыс выступлений

Новости часа: цифровизация открывает новые возможности для московских библиотек

Новости часа: благодаря цифровизации в библиотеках Москвы появились электронные каталоги

Новости часа: производство одежды в Москве выросло примерно в 62 раза

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 1 июня стартует летний сезон проектов "Мой спортивный район" и "Спортивные выходные". Об этом сообщил Сергей Собянин.

В июне по выходным аэроэкспрессы в Шереметьево будут отправляться с Савеловского вокзала, рассказали в пресс-службе перевозчика.

Обновленная выставка стрит-арта открылась у Курского вокзала, заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Читайте также
мэр МосквыгородспорттранспортвыставкивидеоСтанислав КуликАлина Гилевакультура
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика