Новости часа: трасса из Солнцева до Варшавского шоссе откроется в 2026 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Трасса Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе будет готова в 2026 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Новые квартиры по реновации получили 150 тысяч москвичей. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В Москве капитально отремонтировали более 90 домов с балюстрадами, пишет официальный портал мэра и правительства Москвы.

