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28 мая, 13:00

Новости

Новости часа: трасса из Солнцева до Варшавского шоссе откроется в 2026 году

Новости часа: трасса из Солнцева до Варшавского шоссе откроется в 2026 году

Собянин: трасса из Солнцева до Варшавского шоссе откроется в 2026 году

Собянин: в июне в Москве пройдет цикл мероприятий для собак и их владельцев

Собянин: за учебный год школы искусств Москвы провели около 5 тыс выступлений

Новости часа: цифровизация открывает новые возможности для московских библиотек

Новости часа: благодаря цифровизации в библиотеках Москвы появились электронные каталоги

Новости часа: производство одежды в Москве выросло примерно в 62 раза

Мэр Москвы поблагодарил библиотекарей за труд и развитие библиотечного дела

Собянин: цифровизация открывает новые возможности для московских библиотек

Собянин: цифровизация открывает новые возможности для московских библиотек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Трасса Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе будет готова в 2026 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Новые квартиры по реновации получили 150 тысяч москвичей. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В Москве капитально отремонтировали более 90 домов с балюстрадами, пишет официальный портал мэра и правительства Москвы.

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