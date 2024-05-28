28 мая, 07:45Новости
Собянин: за учебный год школы искусств Москвы провели около 5 тыс выступлений
В 2024 году московские школы искусств провели более 2,5 тысячи мероприятий, а всего за учебный год – порядка 5 тысяч выступлений. Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Воспитанников столичных творческих школ и колледжей приняли более 20 зарубежных площадок. Например, ребят отметили на конкурсе пианистов в Арабских Эмиратах и на конкурсе-фестивале "Парад искусств" в Бресте.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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