Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая, 07:45

Новости

Собянин: за учебный год школы искусств Москвы провели около 5 тыс выступлений

Собянин: за учебный год школы искусств Москвы провели около 5 тыс выступлений

Новости часа: цифровизация открывает новые возможности для московских библиотек

Новости часа: благодаря цифровизации в библиотеках Москвы появились электронные каталоги

Новости часа: производство одежды в Москве выросло примерно в 62 раза

Мэр Москвы поблагодарил библиотекарей за труд и развитие библиотечного дела

Собянин: цифровизация открывает новые возможности для московских библиотек

Собянин: цифровизация открывает новые возможности для московских библиотек

Новости часа: Донецкую улицу в Марьине благоустроят в 2024 году

Собянин поздравил московских библиотекарей с профессиональным праздником

Сергей Собянин рассказал, как преобразятся улицы Марьина в этом году

В 2024 году московские школы искусств провели более 2,5 тысячи мероприятий, а всего за учебный год – порядка 5 тысяч выступлений. Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Воспитанников столичных творческих школ и колледжей приняли более 20 зарубежных площадок. Например, ребят отметили на конкурсе пианистов в Арабских Эмиратах и на конкурсе-фестивале "Парад искусств" в Бресте.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобразованиеобществовидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика