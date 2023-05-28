Собянин: больше 120 пунктов вакцинации будут работать на площадках для выгула собак

Больше 120 пунктов вакцинации будут работать на площадках для выгула собак этим летом. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Найти ближайшую к дому точку можно в одном из разделов спецпроекта "Как стать суперхозяином". Процедура бесплатная, она не требует записи.

Отмечается, что с начала этого года в столице привили больше 200 тысяч животных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.