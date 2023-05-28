Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27–28 мая

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28 мая, 15:15

Транспорт

Собянин: с речных вокзалов Москвы можно отправиться в 30 крупных городов РФ

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Отправиться в плавание на теплоходе по 30 крупным городам теперь можно с Южного и Северного речных вокзалов. О новых маршрутах рассказал в своем телеграмм-канале Сергей Собянин.

Один из самых насыщенных – круиз "Московская кругосветка" или "Речное Золотое кольцо". Маршрут начинается с Северного речного вокзала, а заканчивается на Южном. Теплоход идет по Москве-реке, Оке и Волге. Туристы посетят Ярославль, Ростов, Кострому, Переславль-Залесский и другие города.

В этом году маршруты обновили, включили 10 основных экскурсионных прогулок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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